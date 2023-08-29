دعوة من جنبلاط لنصرالله إلى الحوار.. والسبب؟ (الديار)

علمت «الديار» ان دعوة النائب السابق وليد جنبلاط الى الحوار مع السيد نصرالله في الملف الرئاسي، والتي اثارت القلق في اوساط المعارضة، لا ترتبط بخصوصية الملف اللبناني او الوضع المأزوم داخليا فقط، ولكنها ترتبط بوضع الدروز في المنطقة، والذي يشهد تطورات نوعية ومقلقة سواء في سوريا او الجولان المحتل، وهو ما اعتبره جنبلاط امام زواره «خطرا داهما ووجوديا» لطائفة الموحدين ، التي تمر بوضع دقيق غير مسبوق، ولهذا يسعى الى التهدئة داخليا لان الاوضاع لا تحتمل تأزما جديدا يمكن ان ينعكس سلبا على وضع الطائفة.
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