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دوي انفجار كبير في عسقلان بعد سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة
الجمعة 27 تشرين الأول 2023

دوي انفجار كبير في عسقلان بعد سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة

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