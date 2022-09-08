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رئيسة وزراء بريطانيا: الملكة إليزابيث وفرت لنا الاستقرار والقوة
الخميس 08 أيلول 2022

رئيسة وزراء بريطانيا: الملكة إليزابيث وفرت لنا الاستقرار والقوة

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