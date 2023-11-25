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رئيس أركان الجيش الإسرا_ئي_لي: لسنا مستعدين لوقف الحر_ب قبل أن نعيد جميع المحتجزين لدى حم_اس
السبت 25 تشرين الثاني 2023

رئيس أركان الجيش الإسرا_ئي_لي: لسنا مستعدين لوقف الحر_ب قبل أن نعيد جميع المحتجزين لدى حم_اس

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