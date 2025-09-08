رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي بعد لقائه الرئيس عون: يدعم البرلمان العربي مسيرة الإصلاح وجهود الرئيس عون في هذه المرحلة، ويؤكد حرصه على أمن واستقرار الجمهورية اللبنانية، مع التزامه بمواصلة التنسيق والتعاون مع مجلس النواب اللبناني
رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي بعد لقائه الرئيس عون: يدعم البرلمان العربي مسيرة الإصلاح وجهود الرئيس عون في هذه المرحلة، ويؤكد حرصه على أمن واستقرار الجمهورية اللبنانية، مع التزامه بمواصلة التنسيق والتعاون مع مجلس النواب اللبناني
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا