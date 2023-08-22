رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في عشاء هيئة قضاء كسروان: اذا كان مقياس الاحجام السياسية هو محبّة الناس، فأكيد انّو الجنرال عون كسر مقاييس المحبّة بينه وبين الناس بكسروان الفتوح: هون المحبّة ما لها زمن ولا حدود، وهون العماد عون احتلّ القلوب وعمل نايب عن المنطقة، ومن هون بلّش بالـ 2005 معركة استعادة التوازن والشراكة… احتلّ القلوب واحتل المقاعد الخمسة، من دون خدمات، وبرهن انّو كسروان ما بتمشي بس بالخدمات، وما بتعتبر غريب يلّي مش من منطقتها اذا كان قريب من فكرها السياسي ووجدانها الوطني
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في عشاء هيئة قضاء كسروان: اذا كان مقياس الاحجام السياسية هو محبّة الناس، فأكيد انّو الجنرال عون كسر مقاييس المحبّة بينه وبين الناس بكسروان الفتوح: هون المحبّة ما لها زمن ولا حدود، وهون العماد عون احتلّ القلوب وعمل نايب عن المنطقة، ومن هون بلّش بالـ 2005 معركة استعادة التوازن والشراكة… احتلّ القلوب واحتل المقاعد الخمسة، من دون خدمات، وبرهن انّو كسروان ما بتمشي بس بالخدمات، وما بتعتبر غريب يلّي مش من منطقتها اذا كان قريب من فكرها السياسي ووجدانها الوطني
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