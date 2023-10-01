رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: المؤامرة يلّي انطلقت بالـ 2011 لتفكيك سوريا وزعزعة لبنان من ضمن مسار تفكيك المنطقة واحاطة اسرائيل بدويلات مذهبية بتتناحر مع بعضها بدل ما تتصارع مع اسرائيل… هالمؤامرة انهزمت عسكرياً بالـ 2017 لمّا الرئيس عون اخد القرار واعطى الاوامر، فانكسرت داعش على هذه الجبال وكان لبنان اول دولة تُهزم فيها، بدعم من المقاومة وسند سوري من خلف الحدود، وهيدا هو المعنى الايجابي للاستراتيجية الدفاعية
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: المؤامرة يلّي انطلقت بالـ 2011 لتفكيك سوريا وزعزعة لبنان من ضمن مسار تفكيك المنطقة واحاطة اسرائيل بدويلات مذهبية بتتناحر مع بعضها بدل ما تتصارع مع اسرائيل… هالمؤامرة انهزمت عسكرياً بالـ 2017 لمّا الرئيس عون اخد القرار واعطى الاوامر، فانكسرت داعش على هذه الجبال وكان لبنان اول دولة تُهزم فيها، بدعم من المقاومة وسند سوري من خلف الحدود، وهيدا هو المعنى الايجابي للاستراتيجية الدفاعية
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