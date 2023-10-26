رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: أنهيت امس جولة تشاورية وضعنا لها معايير معيّنة مع الجهات التي نريد لقاءها، فشملت رئيسيْ المجلس والحكومة وقيادات سياسية والكتلّ النيابية الأساسية والمعنيّة، على ان يتمّ استكمالها ومتابعتها مع من يلزم، من قبلي او من قبل نواب التيار وخاصةً مع نواب المعارضة يلّي تمّ الاتفاق على اللقاء معهم من قبل نواب التيار المكلّفين بالاتصال والعلاقة معهم، والتشاور هو تحت عنوان: حماية لبنان والوحدة الوطنية
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: أنهيت امس جولة تشاورية وضعنا لها معايير معيّنة مع الجهات التي نريد لقاءها، فشملت رئيسيْ المجلس والحكومة وقيادات سياسية والكتلّ النيابية الأساسية والمعنيّة، على ان يتمّ استكمالها ومتابعتها مع من يلزم، من قبلي او من قبل نواب التيار وخاصةً مع نواب المعارضة يلّي تمّ الاتفاق على اللقاء معهم من قبل نواب التيار المكلّفين بالاتصال والعلاقة معهم، والتشاور هو تحت عنوان: حماية لبنان والوحدة الوطنية
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