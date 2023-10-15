رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: 13 تشرين 1990 هو تاريخٌ حَفر في ذاكرتِنا ووجدانِنا عميقاً، وَصقَلَ شخصيّتَنا السياسية لدرجةِ اننا نعتبرُ انفسَنا ابناءَ 13 تشرين- ابناءُ مدرسة رأت في النهايةِ بداية، فنهايةُ المقاومة العسكرية صارت بدايةَ المقاومة السياسية؛ مدرسةٌ رأت في الخسارةِ ذلاً للرابحين، وفي الربحِ شَرفاً للخاسرين؛ مدرسةٌ عرفت كيف تحوّل خاتمة حزينة ومؤقتة لمقاومةٍ انخرطَ فيها جيشٌ وشعبٌ ضدَّ احتلال اعتقدَ انه ازالَهم، الى مرحلةٍ مشرِّفة لنضالٍ انخرطَ فيه شبابٌ وشعبٌ ضدَّ وصايةٍ حتّى ازالوها
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: 13 تشرين 1990 هو تاريخٌ حَفر في ذاكرتِنا ووجدانِنا عميقاً، وَصقَلَ شخصيّتَنا السياسية لدرجةِ اننا نعتبرُ انفسَنا ابناءَ 13 تشرين- ابناءُ مدرسة رأت في النهايةِ بداية، فنهايةُ المقاومة العسكرية صارت بدايةَ المقاومة السياسية؛ مدرسةٌ رأت في الخسارةِ ذلاً للرابحين، وفي الربحِ شَرفاً للخاسرين؛ مدرسةٌ عرفت كيف تحوّل خاتمة حزينة ومؤقتة لمقاومةٍ انخرطَ فيها جيشٌ وشعبٌ ضدَّ احتلال اعتقدَ انه ازالَهم، الى مرحلةٍ مشرِّفة لنضالٍ انخرطَ فيه شبابٌ وشعبٌ ضدَّ وصايةٍ حتّى ازالوها
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