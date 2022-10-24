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رئيس الجمهورية قلّد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم وسام الارز الوطني من رتبة ضابط اكبر تقديرا لعطاءاته من اجل لبنان في المجالات العسكرية والامنية والسياسية، والدور الذي قام به في ملف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية
الإثنين 24 تشرين الأول 2022

رئيس الجمهورية قلّد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم وسام الارز الوطني من رتبة ضابط اكبر تقديرا لعطاءاته من اجل لبنان في المجالات العسكرية والامنية والسياسية، والدور الذي قام به في ملف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية

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