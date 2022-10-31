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رئيس الجمهورية: لالتقاء اللبنانيين على هدف واحد للانقاذ وتأمين مستقبل زاهر لهم ولعائلاتهم
الإثنين 31 تشرين الأول 2022

رئيس الجمهورية: لالتقاء اللبنانيين على هدف واحد للانقاذ وتأمين مستقبل زاهر لهم ولعائلاتهم

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