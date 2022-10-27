رئيس الجمهورية ميشال عون: أعربت للقاضي عبود عن رغبتي بالاطلاع على مسودة التشكيلات القضائية لانني انا من سيوقع عليها واذا وجد امر بحاجة الى اصلاح يمكنني لفت النظر اليه. وبعدها، تولت وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم والمحامي وزير العدل السابق سليم جريصاتي اعداد التصحيح على التشكيلات، وحتى الان لم يوقعها
رئيس الجمهورية ميشال عون: أعربت للقاضي عبود عن رغبتي بالاطلاع على مسودة التشكيلات القضائية لانني انا من سيوقع عليها واذا وجد امر بحاجة الى اصلاح يمكنني لفت النظر اليه. وبعدها، تولت وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم والمحامي وزير العدل السابق سليم جريصاتي اعداد التصحيح على التشكيلات، وحتى الان لم يوقعها
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