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رئيس الجمهورية ميشال عون: الرئيس بري قال لي بأنّه لن يدع الرئيس سعد الحريري يحكم لأنه “زعبر عليه”. ربما لم يرد ان يقول لي إنّه لن يدعني احكم، فقالها عن الحريري، ولكن الهدف نفسه وهو تعطيل الحكم، وعندها انتهى الحديث، وهذا ما حصل باختصار
الخميس 27 تشرين الأول 2022

رئيس الجمهورية ميشال عون: الرئيس بري قال لي بأنّه لن يدع الرئيس سعد الحريري يحكم لأنه “زعبر عليه”. ربما لم يرد ان يقول لي إنّه لن يدعني احكم، فقالها عن الحريري، ولكن الهدف نفسه وهو تعطيل الحكم، وعندها انتهى الحديث، وهذا ما حصل باختصار

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