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رئيس الجمهورية ميشال عون: السيد نصر الله له عينان كما لدينا نحن عينين، إلا أنّ كل منا يرى الألوان بشكل مختلف، فالمعزّة بالنسبة لنا هي صداقة ومحبة، لكن عندما يصل الأمر الى مرحلة المسؤولية يصبح للموضوع علاقة بتقدير قدرة معيّنة على القيام بعمل معيّن
الخميس 27 تشرين الأول 2022

رئيس الجمهورية ميشال عون: السيد نصر الله له عينان كما لدينا نحن عينين، إلا أنّ كل منا يرى الألوان بشكل مختلف، فالمعزّة بالنسبة لنا هي صداقة ومحبة، لكن عندما يصل الأمر الى مرحلة المسؤولية يصبح للموضوع علاقة بتقدير قدرة معيّنة على القيام بعمل معيّن

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