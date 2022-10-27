موقع البرامج
نشرات الأخبار
رئيس الجمهورية ميشال عون: ان الحكم في لبنان مستحيل بثلاث رؤوس كما انه ليس بالتراضي بل وفق القوانين
الخميس 27 تشرين الأول 2022

رئيس الجمهورية ميشال عون: ان الحكم في لبنان مستحيل بثلاث رؤوس كما انه ليس بالتراضي بل وفق القوانين

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com