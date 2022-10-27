رئيس الجمهورية ميشال عون: عندما طلب رئيس مجلس القضاء الأعلى تغيير القاضية غادة عون، لم امانع الا اني طلبت منه التنبه الى أنّ النائب هادي حبيش دخل إلى مكتب القاضية عون وتوجه لها بالقول “اذا خليتك هون الله لا يخليني”… وقبل اتخاذ اجراء بحق النائب حبيش لا يمكن ان تتشكل، لان ذلك يعتبر إهانة لها ولي وللقضاء
رئيس الجمهورية ميشال عون: عندما طلب رئيس مجلس القضاء الأعلى تغيير القاضية غادة عون، لم امانع الا اني طلبت منه التنبه الى أنّ النائب هادي حبيش دخل إلى مكتب القاضية عون وتوجه لها بالقول “اذا خليتك هون الله لا يخليني”… وقبل اتخاذ اجراء بحق النائب حبيش لا يمكن ان تتشكل، لان ذلك يعتبر إهانة لها ولي وللقضاء
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