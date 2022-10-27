موقع البرامج
نشرات الأخبار
رئيس الجمهورية ميشال عون: في موضوع الكهرباء، سبق وقلنا انه ما لم تتوفر الأموال لن تتوفر الكهرباء، فكل انتاج يكلف اموالا وهي غير موجودة او لم تدفع
اقرت العديد من مشاريع القوانين ومنها خط انابيب الغاز الممتد من الشمال الى الجنوب والذي يوفر الكثير من الأموال ولكنه بقي في الادراج كما غيره من مشاريع القوانين
الخميس 27 تشرين الأول 2022

رئيس الجمهورية ميشال عون: في موضوع الكهرباء، سبق وقلنا انه ما لم تتوفر الأموال لن تتوفر الكهرباء، فكل انتاج يكلف اموالا وهي غير موجودة او لم تدفع
اقرت العديد من مشاريع القوانين ومنها خط انابيب الغاز الممتد من الشمال الى الجنوب والذي يوفر الكثير من الأموال ولكنه بقي في الادراج كما غيره من مشاريع القوانين

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com