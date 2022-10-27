رئيس الجمهورية ميشال عون: منذ بداية عملي بالسياسة كنت أرفض التدخل الأجنبي، لأنه اذا لم يكن لدينا إمكانية تأليف حكومة والتفاهم، فلماذا وجدت النصوص الدستورية والقانونية اذا لم نكن نرغب بالالتزام بها، وأردنا في كل مرة استحضار ظل الخارج؟
رئيس الجمهورية ميشال عون: منذ بداية عملي بالسياسة كنت أرفض التدخل الأجنبي، لأنه اذا لم يكن لدينا إمكانية تأليف حكومة والتفاهم، فلماذا وجدت النصوص الدستورية والقانونية اذا لم نكن نرغب بالالتزام بها، وأردنا في كل مرة استحضار ظل الخارج؟
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