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رئيس الجمهورية يلتقي في هذه الاثناء وزراء الخارجية العرب في القصر الجمهوري في بعبدا
السبت 02 تموز 2022

رئيس الجمهورية يلتقي في هذه الاثناء وزراء الخارجية العرب في القصر الجمهوري في بعبدا

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