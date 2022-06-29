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رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من قصر بعبدا: سلمت الرئيس عون التشكيلة الحكومية التي أراها مناسبة
الأربعاء 29 حزيران 2022

رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من قصر بعبدا: سلمت الرئيس عون التشكيلة الحكومية التي أراها مناسبة

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