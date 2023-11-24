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رئيس وزراء إسبانيا: ما يحدث في غز_ة أسوأ كار_ثة إنسانية في العصر الحديث
الجمعة 24 تشرين الثاني 2023

رئيس وزراء إسبانيا: ما يحدث في غز_ة أسوأ كار_ثة إنسانية في العصر الحديث

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