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رابطة موظفي الادارة العامة تعلن في بيان الاستمرار في الاضراب المفتوح حتى تحقيق المطالب
الخميس 28 تموز 2022

رابطة موظفي الادارة العامة تعلن في بيان الاستمرار في الاضراب المفتوح حتى تحقيق المطالب

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