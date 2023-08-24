رسالة ابتزاز وتهديد لكل من يريد تحويل سلامة إلى كبش محرقة (البناء)

كتبت صحيفة “البناء“: تنحى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر عن ملف التدقيق الجنائي، أمس، وحوله مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات رافضًا تسلمه والتحقيق مع الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة لوجود خصومة بينهما. ولفتت المعلومات إلى أنّه “بعد تنحّي القاضي أبوحيدر سيتم تحويل ملف التدقيق الجنائي الى القاضي رجا حاموش».
وتشير مصادر مطلعة لـ”البناء” الى أن “تشعيب الملف وتنحّي القضاة عن الملف يعقد المسار القضائي ويطول أمد إجراء التحقيقات اللازمة مع سلامة وبعض أفراد عائلته ومعاونيه وكل الذين ذكرت أسماؤهم في التقرير ومواجهتهم بالأدلة”، موضحة أن “التقرير حمل أدلة واضحة على أعمال فساد ومخالفة لقانون النقد والتسليف واستخدام الاحتياطات الإلزامية للمصارف والتي هي جزء من الودائع، رغم تستر التقرير على جوانب فساد كثيرة كالصفقات والسمسرات التي تدخل في سياق عمليات تحويل الأموال الى الخارج عبر حسابات وشركات وهميّة تعود لمقرّبين من سلامة”.
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