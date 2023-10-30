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روسيا: بوتين: واشنطن تحتاج إلى فوضى مستمرة في الشرق الأوسط لذا تشوه سمعة من يريدون وقف سفك الدماء، والأمم المتحدة تتعرض للاضطهاد
الإثنين 30 تشرين الأول 2023

روسيا: بوتين: واشنطن تحتاج إلى فوضى مستمرة في الشرق الأوسط لذا تشوه سمعة من يريدون وقف سفك الدماء، والأمم المتحدة تتعرض للاضطهاد

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