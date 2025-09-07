موقع البرامج
نشرات الأخبار
روسيا: هجوم أوكراني بمسيرة يتسبب في نشوب حريق بمصفاة في “كراسنودار”
الأحد 07 أيلول 2025

روسيا: هجوم أوكراني بمسيرة يتسبب في نشوب حريق بمصفاة في “كراسنودار”

الملفات
الاكثر قراءة