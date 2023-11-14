موقع البرامج
نشرات الأخبار
رويترز: الحوثيون يقولون إنهم سيواصلون مهاجمة إسرائيل والبحث عن سفنها بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب
الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023

رويترز: الحوثيون يقولون إنهم سيواصلون مهاجمة إسرائيل والبحث عن سفنها بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com