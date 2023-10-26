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رويترز: بريطانيا تعقد اجتماعا طارئا لبحث استراتيجية للتعامل مع إسرائيل وغزة
الخميس 26 تشرين الأول 2023

رويترز: بريطانيا تعقد اجتماعا طارئا لبحث استراتيجية للتعامل مع إسرائيل وغزة

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