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زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال ووسط إيران
الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال ووسط إيران

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