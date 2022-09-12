موقع البرامج
نشرات الأخبار
رويترز عن مسؤول موال لروسيا: إجلاء 5 آلاف شخص من خاركيف إلى روسيا
الإثنين 12 أيلول 2022

رويترز عن مسؤول موال لروسيا: إجلاء 5 آلاف شخص من خاركيف إلى روسيا

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com