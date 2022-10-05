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“رويترز” عن مصادر: مجموعة “أوبك+” توافق على خفض إنتاج النفط بمعدل مليوني برميل يومياً
الأربعاء 05 تشرين الأول 2022

“رويترز” عن مصادر: مجموعة “أوبك+” توافق على خفض إنتاج النفط بمعدل مليوني برميل يومياً

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