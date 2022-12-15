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رويترز: مقتل جنديّ إيرلنديّ وإصابة 3 بإطلاق نار على قافلة لقوّات “اليونيفيل” في لبنان أمس
الخميس 15 كانون الأول 2022

رويترز: مقتل جنديّ إيرلنديّ وإصابة 3 بإطلاق نار على قافلة لقوّات “اليونيفيل” في لبنان أمس

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