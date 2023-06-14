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ريفي: بعد جلسة اليوم لاحظنا تقدما نوعيا باتجاه خيار الدولة لا الدويلة
الأربعاء 14 حزيران 2023

ريفي: بعد جلسة اليوم لاحظنا تقدما نوعيا باتجاه خيار الدولة لا الدويلة

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