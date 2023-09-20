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زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر يضرب مصر وزلزال آخر بقوة ست درجات يضرب سواحل نيوزيلندا الجنوبية
الأربعاء 20 أيلول 2023

زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر يضرب مصر وزلزال آخر بقوة ست درجات يضرب سواحل نيوزيلندا الجنوبية

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