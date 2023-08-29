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زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر يضرب منطقة كولو التابعة لولاية قونية وسط تركيا
الثلاثاء 29 آب 2023

زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر يضرب منطقة كولو التابعة لولاية قونية وسط تركيا

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