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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الساحل الإندونيسي
السبت 12 آب 2023

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الساحل الإندونيسي

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