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زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جنوب غرب أفريقيا
الثلاثاء 30 أيار 2023

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جنوب غرب أفريقيا

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