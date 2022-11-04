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زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب خليج ولاية كاليفورنيا الأميركية
الجمعة 04 تشرين الثاني 2022

زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب خليج ولاية كاليفورنيا الأميركية

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