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زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر يضرب شبه جزيرة ميناهاسا في منطقة سولاويسي في أندونيسيا
السبت 09 أيلول 2023

زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر يضرب شبه جزيرة ميناهاسا في منطقة سولاويسي في أندونيسيا

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