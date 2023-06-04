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زلزال بقوة 6 درجات مقاطعة مالوكو شرقي أندونيسيا
الأحد 04 حزيران 2023

زلزال بقوة 6 درجات مقاطعة مالوكو شرقي أندونيسيا

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