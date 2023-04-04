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زلزال بقوة 6.2 درجة ريختر يضرب شرق الفلبين
الثلاثاء 04 نيسان 2023

زلزال بقوة 6.2 درجة ريختر يضرب شرق الفلبين

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