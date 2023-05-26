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زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب شرق العاصمة اليابانية طوكيو
الجمعة 26 أيار 2023

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب شرق العاصمة اليابانية طوكيو

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