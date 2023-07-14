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زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب سواحل المكسيك
الجمعة 14 تموز 2023

زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب سواحل المكسيك

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