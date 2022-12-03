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زلزال بقوة 6.7 يضرب جزيرة جاوا في إندونيسيا
السبت 03 كانون الأول 2022

زلزال بقوة 6.7 يضرب جزيرة جاوا في إندونيسيا

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