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زلزال بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر يضرب شرق روسيا
الإثنين 03 نيسان 2023

زلزال بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر يضرب شرق روسيا

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