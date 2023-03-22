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زلزال بقوة 6,5 درجات على مقياس ريختر يضرب الأرجنتين
الأربعاء 22 آذار 2023

زلزال بقوة 6,5 درجات على مقياس ريختر يضرب الأرجنتين

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