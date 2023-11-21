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زملاء وعائلتا الشهيدين فرح عمر وربيع المعماري يلقون نظرة الوداع عليهما في مقر شبكة الميادين
الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023

زملاء وعائلتا الشهيدين فرح عمر وربيع المعماري يلقون نظرة الوداع عليهما في مقر شبكة الميادين

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