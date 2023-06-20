زيارة “المصالح” لا “العواطف” (الديار)

باريس التي لا تريد تكرار خيبة الامل التي اصابت رئيسها ايمانويل ماكرون، خلال زياراته المتكررة بعد انفجار المرفأ، لا ترفع من سقف توقعاتها بل تروج عبر مصادرها ان الجولة الحالية “استطلاعية” لا تقريرية، اي ان مبعوثها “السليط اللسان” جان ايف لودريان يأتي مستمعا، دون ان يكون حاملا لاي مبادرة متفق عليها مسبقا مع الرياض وطهران وغيرهما من دول “الخماسية”.
لكن الجديد في معلومات مصادر ديبلوماسية مطلعة لـ “الديار”، ان لودريان في زيارته سيكون مباشرا في طروحاته، الى حد قد يكون “فجا”، لانه سيتكلم بلغة المصالح لا العواطف، اي يحتاج الفرنسيون اجوبة واضحة من الافرقاء كافة عن “الثمن” السياسي وغير السياسي الذي يسعون وراءه، للتوصل الى “سلة” تفاهمات متكاملة تشمل كل المراكز الاساسية والحساسة في الدولة اللبنانية.
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