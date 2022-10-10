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زيلينسكي: روسيا تقصف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا
الإثنين 10 تشرين الأول 2022

زيلينسكي: روسيا تقصف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا

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