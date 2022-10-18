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زيلينسكي: روسيا دمّرت 30% من محطات الطاقة في أوكرانيا خلال أسبوع
الثلاثاء 18 تشرين الأول 2022

زيلينسكي: روسيا دمّرت 30% من محطات الطاقة في أوكرانيا خلال أسبوع

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