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سامي الجميل: مشروع الموازنة جريمة جديدة ترتكب بحق المواطن وزيادات القطاع العام من دون قيمة
الإثنين 26 أيلول 2022

سامي الجميل: مشروع الموازنة جريمة جديدة ترتكب بحق المواطن وزيادات القطاع العام من دون قيمة

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